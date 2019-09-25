Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом заявила Нэнси Пелоси (спикер). Она отметила, что шести комитетам дано указание приступить к проведению собственных расследований.

"Действия главы государства показывают, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов", - подчеркнула Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост.

Результаты расследования передаются в верхнюю палату конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее 67 голосов сенаторов. А сейчас в верхней палате 53 места из 100 занимают республиканцы (сторонники Трампа), поэтому вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю, отмечают эксперты.

Поводом для начала процедуры импичмента стал недавний скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского, чтобы тот инциировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.