Лавров поблагодарил главу МИД Японии за визу США для российского переводчика

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его японским коллегой на полях Генассамблеи ООН могла не состояться. По словам Лаврова, входивший в российскую делегацию переводчик с японского языка не получил бы визу для въезда в США, если бы не помощь посольства Страны восходящего солнца.

Узнав о проблеме с въездными документами для сотрудника российского МИДа, участвующего в переговорах с японским министром, японская дипмиссия в Москве экстренно связалась с американским посольством.

"Наши японские друзья решили с американцами вопрос в один момент и виза была выдана", - сообщил Лавров. После чего пошутил: "Когда у нас будут возникать дополнительные вопросы с американскими друзьями, мы тоже будем к вам обращаться".