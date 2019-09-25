Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры в связи с невыдачей виз членам российской делегации на сессию Генассамблеи ООН и для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которые проходят в США. Об этом он заявил на встрече с журналистами.

О каких именно мерах идет речь, министр не уточнил. "Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", - приводит слова Сергей Лаврова Интерфакс.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США "на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям".