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Рубрика: Власть

Лавров призвал перенести мероприятия из США "на более устойчивые площадки"

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который находится сейчас на сессии высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, назвал возмутительным факт невыдачи американских виз членам российской делегации для участия в 11-й конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он предложил перенести подобные конференции "на более устойчивые площадки".
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Как заявил министр журналистам, "наша конференция оказалась омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением американской стороной своих обязательств, касающихся своевременного обеспечения въездными визами делегаций, которые прибывают на работу в ООН".

По словам Лаврова, практическая вся российская делегация, которая была заявлена для участия в работе конференции, "не получила визы, хотя все процедуры с нашей стороны были выполнены".

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Лавров отметил, что, "видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям".

Перед самым отлетом российской делегации в Нью-Йорк выяснилось, что американская сторона не выдала визы главам международных комитетов Совета Федерации и Госдумы РФ Константину Косачеву и Леониду Слуцкому, а также нескольким сотрудникам МИД РФ, включая главу генсекретариата МИД РФ Сергея Бутина.

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