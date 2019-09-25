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Фото: Из архива "РГ" Фото: Из архива "РГ"
Фото: Из архива "РГ"

Без удобств, умных функций и возможностей, предложенных нам разработчиками смартфонов, сейчас уже практически невозможно существовать, работать и своевременно получать необходимую информацию. Я слушаю музыку со смартфона, готовлюсь к концертам, и это очень удобно.

"Российская газета" пишет: траты россиян на смартфоны растут, а страховщики осваивают новые виды страхования гаджетов.

В сервисах предлагают покупателю навороченные средства защиты, самая распространенная из которых - дополнительное сервисное обслуживание, что дает гарантию на один или два года. То есть если телефон сломался, его можно будет отремонтировать бесплатно. Или, скажем, комплексная защита, которая предохраняет телефон от падения на твердую поверхность, от воздействия жидкости, пожара, взрыва, электрического тока, от краж грабителей и даже стихийных бедствий. Но, признаюсь, я никогда не страховал свой гаджет. Не совсем доверяю обещанию, что если что-то случится, мне вернут деньги, починят телефон - окажут соответствующую услугу. Телефон я, конечно, терял, стекло билось, но потом приобретал новый.

Фото: iStock
В России вырос спрос на страхование смартфонов

Знаете, не думаю, что даже комплексная страховая защита, которая предохраняет смартфон в том числе от грабежа и разбоя, сильно поможет, если мошенники достали из кармана ваш гаджет. Хотя очень хочется, чтобы это было так и чтобы страховые компании умели защитить себя и своих клиентов. Да, в этом вопросе сложно, конечно, сказать что-то справедливое.

И еще вот в чем загвоздка: страшно потерять не только сам гаджет, но и все, что в нем хранится. Ведь сейчас, ни для кого ни секрет, любой мобильный - это огромное информационное поле, то пространство, откуда сливается всем твоя жизнь.

Владельцы смартфонов вынуждены соглашаться с разглашением собственных персональных данных, регистрируясь, скачивая необходимые приложения. И, главное, не хочется терять личные видео и фото, которые туда помещены, рабочие файлы.

Многие помещают свои данные в iCloud? Но если, как вы говорите, телефон украли, его могут "перепрошить" в течение дня, и вся информация испарится: никакие ID и пароли, современные средства защиты не уберегут ваше "облако".

Очень неприятно, когда тебя взламывают или что-то крадут. Но мы продолжаем покупать технику, надеясь на свою бдительность. Мы понимаем, насколько это живая необходимость сейчас. Вся жизнь сейчас в телефонах. Как бы ни хотелось меньше времени там проводить, так не получается.

Поэтому, мне кажется, вопросом защиты cмартфонов от краж, в том числе и личных данных, должны заниматься не только страховые компании, но и IT-специалисты, придумывая новые системы защиты.

Экономика Страхование
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