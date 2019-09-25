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Рубрика: Экономика

Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам

Текст: Юлия Кривошапко
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы. Об этом заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Я всячески поддерживаю усилия ЦБ. Считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов", - сказал Моисеев (цитата по ТАСС).

Для реализации этой инициативы потребуется изменение законодательства, уточнил замминистра.

Фото: РИА Новости
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О том, что регулятор рассматривает возможность предоставления банкам права устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте журналистам в ходе конференции Fitch Ratings в Москве говорила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Она уточняла, что крупные банки сами выступили с такой инициативой, поскольку вынуждены размещать привлеченные в России средства за границей с потерями для себя.

Как ранее писала "РГ", отрицательные ставки действуют в еврозоне, Японии, Швеции, Швейцарии, Дании. При размещении денег в европейские активы российские банки вынуждены предлагать вкладчикам условия лучшие, чем имеют сами. Гражданский кодекс РФ не предполагает ситуации, когда бы клиенты выплачивали банку процент за средства во вкладе.

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