Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН

Американский министр торговли Уилбур Росс заснул во время выступления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Кадры со спящим политиком распространили СМИ.

На них видно, как министр сидит с закрытыми глазами, а затем опускает голову. По данным CNBC, Росс мирно продремал в таком положении около 15 минут.

Телеканал отмечает, что министр торговли США не первый раз засыпает на публичных мероприятиях. Например, в 2017 году Росс был замечен спящим во время выступления Трампа в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

Кстати, в прошлом году выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, посвященное успехам его страны, вызвало смех в зале. Трамп заявил, что в качестве главы государства он добился большего, чем любая другая администрация в истории страны. В этот момент раздался смех, однако он не смутил главу Белого дома, который продолжил выступление.