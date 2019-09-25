Мощь на батарейках: кроссовер Jaguar I-Pace получит "заряженную" версию

Jaguar рассматривают возможность выпуска "заряженной" версии своего первого электрического кроссовера I-Pace. По словам Майкла ван дер Санде, руководителя SVO, которого цитирует британский Autocar, вопрос поставлен ребром, и формулировка звучит так: "когда, а не если".

Проект "заряженного" I-Pace SVR от подразделения SVO, занимающегося созданием мощных автомобилей Jaguar и Land Rover, пока ещё находится в стадии рассмотрения.

Но Майкл ван дер Санде почти уверен в том, что будет дан зелёный свет: есть в мире люди, которых не удовлетворяет текущее предложение на рынке электрокаров. Однако всё будет зависеть от результатов продаж модели, в частности от количества проданных I-Pace в максимальной комплектации.

Напомним, что у Jaguar I-Pace есть гоночная версия, но она отличается от "гражданской" настройками шасси и облегченной конструкцией.

"Эти автомобили многому нас научили, - говорит Санде, - и у нас теперь есть большой опыт в управлении энергией тяговой батареи: расход энергии на гоночной трассе, поверьте, разительно отличается от режима движения по пригородному шоссе. Поэтому, когда раздастся звонок, мы ответим: "Всё готово, сэр!"

Напомним, электрический SUV Jaguar можно купить и в России. Цена на кроссовер начинается от 6 246 000 рублей, то есть I-Pace стоит почти на миллион дороже большого Mercedes-Benz GLS. Полной батареи, согласно паспортным данным, хватит "Джагу" на преодоление примерно 470 километров, и "РГ" проверила это в тест-драйве, проехав по маршруту Питер-Москва.