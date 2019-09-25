Неприлично дешевый. Xiaomi выпустила смартфон Redmi 8A

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 8A, который можно назвать одним из самых дешевых в линейке. Стоимость младшей модели с 2/32 Гб памяти составляет 6499 рупий (менее 5900 рублей), с 3/32 Гб памяти - 6999 рупий (6400 рублей).

Xiaomi Redmi 8A launched in India with 6.2-inch HD+ display, 5,000 mAh battery for ₹6,499 ($92) https://t.co/vYZHtUhX4a pic.twitter.com/2rjkofG1yD — XDA Developers (@xdadevelopers) September 25, 2019

Изначально модели поступят в продажу в Индии, позднее ожидается их выход на другие рынки.

Redmi 8A получил процессор среднего уровня Snapdragon 439, 2/3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч (можно ожидать, что этого хватит на два дня автономной работы) и работает под управлением MIUI 10 на базе Android 9.0.

За безопасность отвечает система Face Unlock (ну и старый добрый PIN-код, конечно же), разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп, основной - 12 Мп. При этом модуль основной камеры - это Sony IMX363, такой же используется во флагманских Google Pixel 3.

Диагональ дисплея составляет 6,2 дюйма, разрешение - 1520x720 пикселей. В Xiaomi отказались порта от microUSB в пользу USB-C и оставили разъем для наушников и слот для карт microSD.

Нет сомнений, что это будущий бюджетный хит - несмотря на отсутствие дактилоскопического сканера и NFC, девайсы будут расхватывать, извините за избитую метафору, как горячие пирожки.

Почему? Все просто. Огромный аккумулятор, нестыдные 32 гигабайта памяти даже в младшей версии, 3 гигабайта оперативки в старшей (обеспечат стабильную работу без лагов и тормозов в большинстве приложений). Дисплей с не самым высоким разрешением делает аппарат не очень прожорливым (не нужно тратить ресурсы на обработку картинки высоко четкости), а значит - долгоиграющим.