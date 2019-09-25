Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Разговор состоялся 25 июля. В нем, в частности, Трамп отметил, что было бы "очень хорошо", если бы Зеленский изучил дело Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-младший входил в совет директоров одной из крупных украинских энергокомпаний, и, согласно некоторым предположениям, замешан в отмывание 3 миллионов долларов. Между тем Байден-страший может стать одним из главных соперников Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским Фото: whitehouse.gov

"Много говорится о сыне Байдена, - сказал Зеленскому Трамп согласно расшифровке, выложенной агентством Bloomberg. - Говорят, что Байден остановил расследование (в отношении своего сына - прим. "РГ"), при этом много людей хотели бы знать, чем это закончится. Если вы можете что-то сделать в данном случае, было бы хорошо…".

Зеленский ответил Трампу, что "с тех пор, как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, новый генеральный прокурор будет на 100 процентов моим человеком. Его одобрит парламент и он вступит в должность в сентябре. Он или она внимательно разберется с ситуацией, особенно что касается той компании, о которой вы упоминали".