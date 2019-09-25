Первым космонавтом ОАЭ стал Хазза Аль-Мансури

Первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов стал Хазза Аль-Мансури, передает РИА Новости. Экипаж с Аль-Мансури на борту корабля "Союз МС-15" был запущен ракетой-носителем "Союз-ФГ" с Байконура в 16​​​.57 мск.

Космонавт из ОАЭ проведет на борту МКС восемь дней и его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября.

Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.

"Хазза будет спать в нашем модуле стыковочного отсека. У него там будет приватное место, даже с иллюминаторами", - сообщил Скворцов.