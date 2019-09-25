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25.09.2019 19:51
Рубрика: Культура

Травля легенды

Пласидо Доминго не споет в США
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго разорвал контракт с Метрополитен-опера в Нью-Йорке, на сцене которой в среду вечером должен был исполнить главную роль в премьере "Макбет" Джузеппе Верди.
Феминистки и активисты добились выдворения Пласидо Доминго со сцены Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Фото: РИА Новости. Феминистки и активисты добились выдворения Пласидо Доминго со сцены Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Фото: РИА Новости.
Феминистки и активисты добились выдворения Пласидо Доминго со сцены Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Фото: РИА Новости.

Гений оперной сцены пояснил, что он больше никогда не выступит на подмостках этого театра, сообщает The Associated Press. Все связанное с этим громким делом с тех пор, как певца в августе обвинили в сексуальных домогательствах, напоминало циничное унижение легенды и даже его откровенную травлю. На одном из ресурсов напрямую написали о том, что Доминго под любым предлогом выживают из Соединенных Штатов, где он несколько десятилетий руководил различными оперными театрами. Метрополитен-опера в последние недели подвергалась все возрастающему давлению со стороны феминисток, политиков, различных деятелей, призывавших отменить шесть запланированных выступлений Доминго. Но после субботней генеральной репетиции генеральный менеджер Питер Гелб еще раз заявил труппе, что оперный театр не будет принимать кардинальных мер.
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Однако испанский исполнитель, который уже готовился петь в "Макбете", предпочел уйти сам и больше не терпеть унижений, подчеркнув, что его карьера в Метрополитен-опера закончилась. На ее подмостках он 706 раз выступил в качестве певца и 169 раз в качестве дирижера. "Я дебютировал в Метрополитен-опера в возрасте 27 лет в 1968 году и пел в этом великолепном театре 51 славный год подряд, - сказал Доминго. - Хотя я решительно оспариваю недавние обвинения, высказанные в отношении меня, и меня беспокоит обстановка, в которой люди осуждаются без должных доказательств, после размышлений я попросил (руководство оперы) уйти". В итоге дошло до того, что одна из обвинительниц Доминго, певица Патриция Вульф, назвала уход исполнителя из Метрополитен-опера "настоящим облегчением". "Я чувствую, что мы, наконец, чего-то достигли", - сказала Вульф, которая ранее обвинила Доминго в том, что он якобы неоднократно преследовал ее во время выступления в Вашингтонской опере в конце 1990-х годов, когда был генеральным директором этой компании. Еще до ухода певца сенатор-демократ от штата Нью-Йорк, на территории избирательного округа которого находится оперный театр, требовал его увольнения. "Я считаю, что мы обязаны поддерживать своих исполнителей на высоком уровне, учитывая то, что Метрополитен-опера является одним из самых важных культурных учреждений мира, - сказал демократ Брэд Хойлман. - Мы должны думать не только о его знаменитости и звездной силе, но и о 20 женщинах, которые подали жалобы".

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