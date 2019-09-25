Почему россияне не работают по своей специальности

Правда, большинство (74 процента), по крайней мере, хотят трудоустроиться по специальности. Это показал опрос, проведенный порталом "Работа.ру" (есть в распоряжении "РГ"). А 14 процентов респондентов затруднились ответить на вопрос, хотели ли они пойти работать по полученной профессии после окончания вуза.
Четверть из тех, кто решил не работать по специальности, разочаровались в ней в процессе обучения. Почти столько же, 22 процента, приняли такое решение, потому что уже начали работать в другой сфере. 21 процент был недоволен условиями работы в профессии, которую получили.
Каждый десятый респондент понял, что не справится с обязанностями, которые ждут его в реальной работе. Девять процентов говорили, что в регионе было мало (или почти не было) подходящих открытых вакансий. Также отмечается, что 28 процентов опрошенных работали, будучи студентами, 23 процента уже в процессе обучения смогли найти работу по будущей профессии.
Всего было опрошено две тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, которые на данный момент уже получили высшее образование.