Почему россияне не работают по своей специальности

Каждый восьмой россиянин (12 процентов), получив диплом, принял решение не работать по профессии.

Правда, большинство (74 процента), по крайней мере, хотят трудоустроиться по специальности. Это показал опрос, проведенный порталом "Работа.ру" (есть в распоряжении "РГ"). А 14 процентов респондентов затруднились ответить на вопрос, хотели ли они пойти работать по полученной профессии после окончания вуза.

Четверть из тех, кто решил не работать по специальности, разочаровались в ней в процессе обучения. Почти столько же, 22 процента, приняли такое решение, потому что уже начали работать в другой сфере. 21 процент был недоволен условиями работы в профессии, которую получили.

Каждый десятый респондент понял, что не справится с обязанностями, которые ждут его в реальной работе. Девять процентов говорили, что в регионе было мало (или почти не было) подходящих открытых вакансий. Также отмечается, что 28 процентов опрошенных работали, будучи студентами, 23 процента уже в процессе обучения смогли найти работу по будущей профессии.

Всего было опрошено две тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, которые на данный момент уже получили высшее образование.