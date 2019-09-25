Похититель картины Куинджи получил 3 года строгого режима

Накануне в ходе прений сторон прокурор просила отправить его за решетку на четыре года.

Выступая в суде с последним словом, фигурант дела пытался объяснить причину такого преступления. Он заявил, что украл картину из желания привлечь внимание к своей персоне. Или, как он выразился, "хайпануть". Он утверждал, что готов был вернуть полотно на следующий день, но не успел, так как был задержан.

Кража произошла прямо днем 27 января. Злоумышленник на глазах у других посетителей снял произведение со стены, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел вместе с ним из здания и уехал на автомобиле. Пропажу обнаружили через несколько минут. По камерам видеонаблюдения оперативно были отслежены перемещения самого злоумышленника и его машины. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.

По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей. Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы".

Официально стоимость картины оценивается в 20 миллионов рублей.