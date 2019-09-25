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Рубрика: Происшествия

Похититель картины Куинджи получил 3 года строгого режима

Текст: Владимир Полетаев
В Замоскворецком суде Москвы закончился процесс по делу о похищении в Третьяковской галерее картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Виновник кражи бизнесмен Денис Чуприков получил три года заключения и наказание будет отбывать в колонии строгого режима.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Накануне в ходе прений сторон прокурор просила отправить его за решетку на четыре года.

Выступая в суде с последним словом, фигурант дела пытался объяснить причину такого преступления. Он заявил, что украл картину из желания привлечь внимание к своей персоне. Или, как он выразился, "хайпануть". Он утверждал, что готов был вернуть полотно на следующий день, но не успел, так как был задержан.

Фото: wikimedia.org
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Кража произошла прямо днем 27 января. Злоумышленник на глазах у других посетителей снял произведение со стены, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел вместе с ним из здания и уехал на автомобиле. Пропажу обнаружили через несколько минут. По камерам видеонаблюдения оперативно были отслежены перемещения самого злоумышленника и его машины. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.

По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей. Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы".

Официально стоимость картины оценивается в 20 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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