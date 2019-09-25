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Рубрика: В мире

Пожарные не могут потушить российский траулер в Норвегии

Текст: Константин Волков

В норвежском порту Тромсё продолжается пожар на российском траулере "Бухта Наездник". Экипаж в числе 29 человек эвакуирован и сейчас проходит обследование в университетской клинике в городе. 12 из них, возможно, пострадали от дыма. При этом есть вероятность, что на борту еще остаются люди.

Российские рыбаки не пострадали при пожаре на траулере в Норвегии

Между тем пожарные не могут справиться с возгоранием, опасаясь взрыва газа, сообщает норвежский телеканал NRK.

По словам менеджера по чрезвычайным ситуациям Кнута Слартманна, до очагов возгорания очень сложно добраться, поскольку они находятся внутри судна. Поэтому, может быть, придется выжидать, пока траулер не выгорит, и огонь не потухнет сам по себе. Людей просят держаться подальше от причала.

На помощь пожарным уже прислали катер с водяной пушкой.

В мире Европа Норвегия
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