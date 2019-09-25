На медобследование отправлены 12 рыбаков с горящего в Норвегии траулера

В Норвегии на медицинский осмотр отправили 12 членов команды российского траулера "Бухта Наездник", на котором случился пожар. Есть опасение, что они могли отравиться продуктами горения.

Об этом сообщают местные СМИ. "РГ" уже писала о том, что полиция норвежского города Тромсё получила сигнал о возгорании в 10.59 по местному времени в среду или по российскому времени в 11.59.

Судно "Бухта Наездник" принадлежит Мурманскому траловому флоту. Это средний рыболовный морозильный траулер типа "Стеркодер". Его построили в Норвегии в 1991 году. Основной объект промысла - треска и пикша, район промысла - Северо-Восточная Атлантика.