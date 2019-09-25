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25.09.2019 16:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кузнецова: Московская девочка-маугли будет устроена в семью после лечения

Текст: Анна Спицына

Пятилетняя девочка, из Москвы обнаруженная в марте в квартире с антисанитарными условиями, находится на лечении, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее окончанию будет принято решение о ее устройстве в семью.

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По словам уполномоченного, она недавно виделась с девочкой.

- По итогу курса лечения, необходимого ей,… и результатам следственного действия, судебных решений, будем делать выводы о дальнейшем семейном устройстве, - цитирует слова Кузнецовой агентство РИА Новости.

На вопрос, сможет ли мама девочки восстановить свои родительские права, Кузнецова ответила, что это будет зависеть от заключения докторов: "Если излечение наступило - почему нет?"

По ее мнению, "путь назад всегда должен быть". Такая практика есть и подтверждена статистикой.

Происшествия Правосудие Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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