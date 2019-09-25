Подо Ржевом начинается монтаж 25-метровой фигуры бронзового воина

- Точной даты я назвать не могу, пояснил он, - но знаю, что к началу октября полностью будет готов каркас, на который смонтируют фигуру солдата.

По словам Андрея, в подмосковном Солнечногорске в мастерской Александра Рукавишникова завершается отливка деталей, из которых будет собрана вся скульптура. Всего будет отлито 600 фрагментов общим весом около 80 тонн. Часть из них уже доставлена на стройплощадку.

- С чего начнется монтаж? - поинтересовались мы у скульптора.

- Начнем снизу - с журавлей и потихоньку будем двигаться вверх. Кстати, верхняя часть фигуры уже полностью готова и даже частично собрана на площадке мастерской Рукавишникова. Работу над отливкой всех журавлей еще предстоит закончить. Пожалуй, это самая трудная часть работы, поскольку детали верха скульптуры формуются и отливаются лишь с одной стороны - лицевой, а вот журавли с обеих - внутренней и внешней. К тому же технология монтажа такова, что начинать сборку следует снизу. Поэтому мы не стали дожидаться, пока отольют все детали, и решили вести работы параллельно: делать монтаж на стройплощадке и одновременно заканчивать отливать оставшиеся детали. Полностью завершить эти работы планируем к Новому году, а окончательно скульптура будет готова к апрелю следующего года.

По словам Андрея Коробцова, скульптура вместе с каркасом будет весить около 200 тонн! Однако, заверил нас художник, несмотря на масштабы и вес, "наш воин будет как бы парить над землей, поддерживаемый стаей журавлей".

Высота воина будет 25 метров. Это гигантский размер, до сих пор не имевший аналогов в России! С чем его можно сравнить?

- Для сравнения: если положить нашего солдата на бок, то в ширину он будет таких же размеров, как в высоту великий князь Владимир, установленный три года назад на Боровицкой площади! - поясняет соавтор Андрея Коробцова архитектор Константин Фомин.

- Сколько простоит памятник? - поинтересовались мы у президента Российского союза реставраторов и директора Центральных научно-реставрационных проектных мастерских при Минкультуры РФ Вячеслава Фатина.

- Вообще в нашей стране традиционно для подобных конструкций закладывается срок в 100 лет. Но я уверен, что Ржевский мемориал простоит значительно дольше, с учетом, конечно, плановых ремонтов и реконструкций.

Бронза практически вечный материал. До сих пор находят скульптуры, отлитые в Древнем Риме. И они в полном порядке

- Бронза практически вечный материал, - добавляет Андрей Коробцов. - До сих пор находят скульптуры, отлитые в древнем Риме, и они в полном порядке. Надеюсь, и наш солдат простоит вечно.

...За спиной уже два года кропотливого и напряженного труда над мемориалом. Проект, созданный скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым, был выбран для реализации в мае 2018 года в результате открытого международного конкурса, который проводили Российское военно-историческое общество, Постоянный Комитет Союзного государства и Министерство культуры России. На конкурсе были представлены 19 работ авторов из Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска, Клина, Новосибирска, Талдома и Республики Беларусь.

Ход работы над мемориалом курирует специально созданный Организационный комитет, в состав которого входят, в частности, министр культуры РФ Владимир Мединский, Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский. Завершить строительство мемориала и торжественно открыть его планируется 9 мая 2020 года в день 75-летия Победы.

Работы по строительству ведутся исключительно на спонсорские средства и народные пожертвования. Сделать свой вклад можно на сайте: dar.histrf.ru