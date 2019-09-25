"Динамо" проиграло "Лучу" в Кубке России

Московское "Динамо" не смогло выйти в 1/8 финала Кубка России по футболу. Во Владивостоке команда Дмитрия Хохлова проиграла "Лучу" - 0:1.

В среду проходят матчи 1/16 финала кубка России по футболу. На этой стадии в борьбу включаются клубы РПЛ. В последние несколько лет болельщики привыкли к тому, что уже на этой стадии представители премьер-лиги довольно часто завершают свои походы за трофеем.

Во Владивостоке местный "Луч" принимал "Динамо", которое после всех неудач продолжает верить в Дмитрия Хохлова. После поражения от "Сочи" руководство клуба выразило главному тренеру полную поддержку и дало карт-бланш до зимы.

Однако матч против "Луча" может подтолкнуть руководство "бело-голубых" к более серьезному шагу. "Динамо" провело очередной невзрачный матч против 11-й команды ФНЛ и уступило со счетом 0:1.

Судьбу встречи решил гол в первом тайме, автором которого стал Кирилл Марущак. После розыгрыша углового он добил мяч в ворота Антона Шунина.

В 1/8 финала "Луч" сыграет с победителем матча между клубами "СКА-Хабаровск" и "Ахмат".