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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Динамо" проиграло "Лучу" в Кубке России

Текст: Максим Домчев
Московское "Динамо" не смогло выйти в 1/8 финала Кубка России по футболу. Во Владивостоке команда Дмитрия Хохлова проиграла "Лучу" - 0:1.
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ ТАСС

В среду проходят матчи 1/16 финала кубка России по футболу. На этой стадии в борьбу включаются клубы РПЛ. В последние несколько лет болельщики привыкли к тому, что уже на этой стадии представители премьер-лиги довольно часто завершают свои походы за трофеем.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Во Владивостоке местный "Луч" принимал "Динамо", которое после всех неудач продолжает верить в Дмитрия Хохлова. После поражения от "Сочи" руководство клуба выразило главному тренеру полную поддержку и дало карт-бланш до зимы.

Однако матч против "Луча" может подтолкнуть руководство "бело-голубых" к более серьезному шагу. "Динамо" провело очередной невзрачный матч против 11-й команды ФНЛ и уступило со счетом 0:1.

Судьбу встречи решил гол в первом тайме, автором которого стал Кирилл Марущак. После розыгрыша углового он добил мяч в ворота Антона Шунина.

В 1/8 финала "Луч" сыграет с победителем матча между клубами "СКА-Хабаровск" и "Ахмат".

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Приморский край Владивосток ЦФО Москва Кубок России по футболу 2019/2020
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