В Прикамье экс-завучу школы, где от голода умерла девочка, вынесли приговор

Краснокамский районный суд Пермского края дал два года условного срока завучу, допустившей смерть школьницы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

В обязанности подсудимой как работника образования входил контроль за неблагополучными семьями. По версии следствия, если бы завуч вовремя вмешалась и проинформировала правоохранительные и социальные службы о том, что ребенок находится в опасном положении, трагедии можно бы было избежать.

Ранее "РГ" публиковала версию следствия: с марта по июль 2018 года мать 14-летней школьницы умышленно ограничивала ее в питании с целью лишить дочь жизни. Девочка, потерявшая значительную массу тела, все же продолжала посещать учебное заведение.

Уголовное дело в отношении матери девочки еще расследуется. Женщина находится в СИЗО.