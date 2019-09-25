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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин потребует доклад о работе с гражданами, пострадавшими от паводка

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Владимир Путин потребует от чиновников доклад о том, как идет работа с обращениями граждан из районов Иркутской области, пострадавших от паводка. Все они должны быть решены позитивно, предупредил он.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Глава государства на совещании с членами правительства напомнил о своей последней поездке в регион, где ему довелось пообщаться с местными жителями. Тогда, напомнил он, было собрано 117 обращений. Путин попросил вице-премьера Виталия Мутко, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, губернатора Иркутской области Сергея Левченко каждому взять свою долю обращений для реализации.

- Я по опыту знаю: как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений. Хочу обратить внимание на то, что все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены, - указал президент.

В ближайшее время глава государства пообещал пригласить к себе ответственных за работу с этими обращениями.

Власть Работа власти Регионы Президент Правительство Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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