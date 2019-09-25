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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767

В аэропорту Барнаула после жесткой посадки пассажирского Boeing, у которого загорелась стойка шасси, за помощью к медикам обратились 23 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в 21.21 по местному времени. Во время посадки у пассажирского лайнера Boeing 767-300, летевшего из вьетнамского города Камрань, загорелась стойка шасси. Была проведена эвакуация пассажиров. Возгорание удалось ликвидировать в 21.40 по местному времени.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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После эвакуации за медицинской помощью обратились 23 человек. Как уточняет "Интерфакс" у них диагностированы травмы легкой степени тяжести. Из них госпитализированы пять человек. Ранее РИА Новости со ссылкой на правительство республики сообщало, что для дальнейшей помощи из аэропорта эвакуированы шесть человек. Они направлены в больницу скорой помощи. С остальными пострадавшими на месте продолжают работать врачи и психологи. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения региона. Всего в эвакуации принимали участие пять бригад скорой помощи.

По факту ЧП Западно-Сибирское СУ СК РФ на транспорте начало проверку. По предварительным данным ведомства, во время посадки произошло возгорание шины задней стойки шасси. Как уточнили в авиакомпания Azur Air, которой принадлежит пострадавший борт, инцидент произошел во время пробега по полосе. Самолет совершил торможение и остановился в конце ВПП. На борту находились 331 человек, все они были эвакуированы по надувным трапам. По данным регионального минтранса, после касания полосы командир воздушного судна сообщил диспетчерам о возможном возгорании шасси. Была объявлена тревога, на место стянулись экстренные службы аэропорта. Сейчас обстоятельства и причины инцидента выясняют следователи, представители авиакомпании, производителя воздушного судна и правительства региона. По факту произошедшего проверку также проводят сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В компании-перевозчике подчеркнули, что для иногородних пассажиров могут быть предоставлены гостиничные номера. Кроме того, при необходимости компания возьмет на себя расходы по трансферу до дома. Для пассажиров обратного рейса, которые планировали вылететь в Камрань из Барнаула, отправлен резервный борт. Как показывает онлайн-табло аэропорта, рейс ZF-2243 задерживается на неопределенное время.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул РГ-Видео
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