Российские рыбаки не пострадали при пожаре на траулере в Норвегии

Никто из российских рыбаков, находящихся на борту траулера "Бухта Наездник", в результате случившегося пожара не пострадал. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Мурманском траловом флоте, которому и принадлежит траулер.

Напомним, "РГ" уже писала о том, что в норвежском порту Тромсё в среду на борту "Бухты Наездника" случился пожар. Сообщение поступило в местную полицию в 10.59 по местному времени или в 11.59 по российскому.

Как добавили в компании, судно стояло в порту. Туда оно прибыло для проведения технического осмотра. "Часть экипажа отправили на медосмотр в больницу потому, что в Норвегии такая процедура. Никто из моряков не пострадал", - сообщили в офисе Мурманского тралового флота. В компании заявили, что пожар окончательно до сих пор не потушен.