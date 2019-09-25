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25.09.2019 14:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Российские рыбаки не пострадали при пожаре на траулере в Норвегии

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)

Никто из российских рыбаков, находящихся на борту траулера "Бухта Наездник", в результате случившегося пожара не пострадал. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Мурманском траловом флоте, которому и принадлежит траулер.

Фото: instagram.com/moryakidv
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Напомним, "РГ" уже писала о том, что в норвежском порту Тромсё в среду на борту "Бухты Наездника" случился пожар. Сообщение поступило в местную полицию в 10.59 по местному времени или в 11.59 по российскому.

Как добавили в компании, судно стояло в порту. Туда оно прибыло для проведения технического осмотра. "Часть экипажа отправили на медосмотр в больницу потому, что в Норвегии такая процедура. Никто из моряков не пострадал", - сообщили в офисе Мурманского тралового флота. В компании заявили, что пожар окончательно до сих пор не потушен.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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