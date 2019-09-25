Скоростная магистраль может связать Минск с Петербургом

Путь из города на Неве до Минска, который под стук колес до сих пор занимает почти тринадцать часов, может быть сокращен, как минимум, в два раза. В Союзном государстве уже обсуждается идея создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между этими крупными мегаполисами "с дальнейшим ее выходом в Европу".

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О стратегическом обновлении транспортного коридора рассказал 25 сентября госсекретарь СГ Григорий Рапота по итогам состоявшейся в Ростове-на-Дону встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, ответственным секретарем Парламентского собрания двух стран Сергей Стрельченко и руководителями журналистского пула Беларуси, передает БЕЛТА. Григорий Рапота презентовал в Гамбурге магистраль Петербург - Минск Касаясь программы углубления интеграции, проект которой был парафирован премьер-министрами Беларуси и России, Рапота уточнил, что она "решит вопрос о создании равных условий для субъектов хозяйствования двух стран". Кстати, госсекретарь дал понять, что бюджет Союзного государства на будущий год впервые планируется сформировать без профицита.

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