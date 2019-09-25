Скоростная магистраль может связать Минск с Петербургом

О стратегическом обновлении транспортного коридора рассказал 25 сентября госсекретарь СГ Григорий Рапота по итогам состоявшейся в Ростове-на-Дону встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, ответственным секретарем Парламентского собрания двух стран Сергей Стрельченко и руководителями журналистского пула Беларуси, передает БЕЛТА.
Касаясь программы углубления интеграции, проект которой был парафирован премьер-министрами Беларуси и России, Рапота уточнил, что она "решит вопрос о создании равных условий для субъектов хозяйствования двух стран". Кстати, госсекретарь дал понять, что бюджет Союзного государства на будущий год впервые планируется сформировать без профицита.