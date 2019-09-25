В Ростове-на- Дону продолжается фестиваль "Молодежь - за Союзное государство"

В Ростове-на-Дону продолжается 14-й Международный фестиваль "Молодежь - за Союзное государство". В нем принимают участие 300 человек, а с учетом гостей и зрителей более 15 тысяч.

"Союзное государство всемерно стремится создавать возможности для непосредственного общения молодежи Беларуси и России, ведь избранный нашими странами путь интеграции должен быть поддержан прежде всего молодым поколением", - сказал, приветствуя участников фестиваля Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Особенностью фестиваля стало его проведение в год 20-летия создания Союзного государства - самого успешного интеграционного объединения на территории бывшего СССР.

В рамках форума прошла встреча Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и Ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергея Стрельченко с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

По объему внешней торговли Ростовская область входит в число ведущих партнеров Республики Беларусь среди российских регионов (по результатам 2018 года - это 14-е место по объему товарооборота и 10-е - по объему экспорта).

Товарооборот Ростовской области с Республикой Беларусь вырос в прошлом году по сравнению с 2017 годом на 18%. Беларусь - значимый для Ростовской области партнер. Налажено взаимодействие целого ряда промышленных предприятий, ведется активная работа по линии торгово-промышленных палат. Белорусские производители помогли в подготовке к ЧМ-2018. Для донских городов закуплены десятки автобусов большой вместимости и троллейбусы. В апреле 2018 года открыто прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Минском.

Василий Голубев заверил, что на Дону уважают и ценят добрососедские отношения с белорусским народом. Беларусь является для Ростовской области важным партнером.

Участники встречи отметили положительную динамику взаимодействия городов и районов Республики Беларусь и Ростовской области, активизацию побратимских отношений между ними. Российская и белорусская стороны готовы трансформировать высокий уровень двусторонних контактов и дальше.

...Программа 14 -го форума "Молодежь - за Союзное государство" включает 28 мероприятий в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Шахтах.

"Белорусская делегация состоит из 100 человек, среди них отобранные конкурсанты, творческие коллективы, активисты союза молодежи, звезды эстрады, - рассказал второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун. - Прошла акция "Свеча памяти", товарищеский матч по футболу с участием артистов, активистов молодежных организаций, представителей администрации Ростовской области и Парламентского собрания Союза Беларуси и России. БРСМ совместно с ростовской организацией "Дороги славы" участвует в подготовке поезда памяти, который отправится 18 июля 2020 года по маршруту Берлин - Брест - Минск.... - Дальний Восток, по которому возвращались на советскую родину победители в 1945 году".

Завершился конкурс эстрадных исполнителей. В нем приняли участие 20 начинающих певцов из России и Беларуси. Каждый из них исполнил обязательную патриотическую песню, а вторая песня была на выбор.

- Люблю певца на сцене, - прокомментировала завершившийся конкурс песни председатель жюри Екатерина Семенова, - сегодня артисты другие, много вокруг информации, нужны железные нервы. Очень сильные были вокалисты. В жюри разные люди, но мы будем объективными.

В фестивале принимает участие группа журналистов из ведущих СМИ Беларуси и России, для которых Постоянный комитет Союзного государства организовал пресс-тур в Ростовскую область на тему: "Молодежь Союзного государства. Укрепление культурных связей".

Участники пресс-тура побывали на открытии фестиваля, встретились с представителями белорусской диаспоры-ведь белорусы строили знаменитый донской комбайновый завод "Ростсельмаш", посетили Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник - один из крупнейших музеев юга России. Этот музей охватывает территорию Азовской крепости XVIII века с валами, Алексеевскими воротами и Пороховым погребом времен Петра первого, завоевавшего выход России к южным морям.

Азовский музей-заповедник обладает самой богатой палеонтологической коллекцией на всем юге России. Гордостью является экспозиция "Сокровища кочевников Евразии". Коллекция музея экспонировалась в Японии, Швейцарии, Франции, Шотландии, Австрии, Германии, но теперь она не покидает стен музея.