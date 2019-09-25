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25.09.2019 15:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Таллине пройдут "Петербургские встречи"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В столице Эстонской республики Таллин 26-28 сентября состоится традиционный фестиваль "Петербургские встречи", в рамках которого пройдут мероприятия культурной и деловой программ, направленные на развитие интереса к русской культуре у жителей Таллина и поддержку российских соотечественников в Эстонии.

Традиция проведения попеременных "встреч" Петербурга и Таллина появилась 20 лет назад, в 1999 году, когда культурная программа Санкт-Петербурга была впервые проведена в эстонской столице. В 2001 году представители Таллина провели ответный фестиваль в Санкт-Петербурге.

Деловая программа "Петербургских встреч в Таллине" на этот раз включает три круглых стола, посвященных вопросам сотрудничества Санкт-Петербурга и Эстонии в сфере библиотечного дела, театра и образования. В частности, на круглом столе, посвященном проблемам театрального дела, участники обсудят вопрос "Кто и почему сегодня ходит в театр". Запланированы также рабочие встречи по вопросам здравоохранения, образования, защиты памятников архитектуры, окружающей среды. В течение трех дней пройдут курсы повышения квалификации для учителей русского языка и логопедов.

Фото: РИА Новости
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- По традиции важной частью встреч Санкт-Петербурга и Таллина станут культурные мероприятия. В эти дни в Таллине выступят легенда джаза Давид Голощекин, "Терем Квартет" и другие известные деятели культуры из Петербурга, - отметил вице-мэр Таллина Вадим Белобровцев.

В Ратуше состоится встреча мэра Таллина Михаила Кылварта и других руководителей города с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Княгининым и сопровождающей его официальной делегацией. В ходе встречи планируется обсудить вопросы городского развития, а также планы дальнейшего сотрудничества. Стороны надеются, что по окончании встречи будут подписаны договоры о сотрудничестве между несколькими организациями и состоится презентация сборника "Санкт-Петербург - Таллин", в который вошли статьи и эссе о культурных и исторических связях Петербурга и Эстонии.

По случаю 800-летия первого официального упоминания Таллина Петербург преподнесет в подарок городу детскую игровую площадку, открытие которой пройдет в парке Паэ.

Официальное открытие фестиваля состоится 26 сентября на сцене Концертного зала Alexela. В программе - широко известные для российской и эстонской публики произведения петербургских композиторов Василия Соловьева-Седого, Андрея Петрова, Вениамина Баснера, Валерия Гаврилина, Исаака Шварца и Игоря Корнелюка. Музыкальные композиции в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением дирижера Андрея Медведева исполнят молодые петербургские солисты: Петр Захаров, Агата Вавилова, Георгий Новицкий, Эдуард Хиль (младший).

В этот же день на площади Вабадузе откроется выставка известного мастера фотографии Александра Петросяна "Петербургские истории". Северная столица на его снимках выглядит завораживающим сказочным городом, иногда неузнаваемым и таинственным.

27 сентября на сцене Русского театра Эстонии пройдет спектакль "Олимпия". Это совместный проект Театра-фестиваля "Балтийский дом" (Санкт-Петербург) и Русского театра Эстонии (Таллин) с участием петербургских и эстонских артистов. Премьерный показ спектакля по пьесе Ольги Мухиной состоялся в феврале 2019 года в Санкт-Петербурге на сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом", а в марте 2019 года "Олимпию" на сцене Русского театра Эстонии впервые увидели жители Таллина. Совместный спектакль театров из России и Эстонии еще раз продемонстрирует, что настоящее искусство не имеет границ, а творческие проекты объединяют культуру двух городов.

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