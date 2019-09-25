Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Приглашение сделали участники форума, однако в департаменте инвестиций Краснодарского края отказались назвать их имена, сообщив только, что инициатива принадлежит частным лицам, а не администрации региона.

Приглашение Илона Маска имеет нестандартную форму. В американском штате Калифорния, в городе Хоторн, где расположена штаб-квартира компании SpaceX, основателем, совладельцем и главным инженером которой является Илон Маск, появились билборды, приглашающие бизнесмена приехать на форум в Краснодар. Баннеры расположены непосредственно рядом с офисом SpaceX с расчетом на то, что их увидит сам Илон Маск. На билбордах есть его фото, надпись, ставшая мемом в интернете "Как тебе такое?", а также ракета Falcon, разработкой которой занимается SpaceX. На билбордах также изображен QR-код, ведущий на сайт, который был специально создан для этой акции.

Одновременно в социальных сетях опубликован видеоролик, в котором на английском языке звучит песня-приглашение для Илона Маска принять участие в форуме. В аннотации к видеоролику также написано обращение к американскому предпринимателю, которое во многом дублирует текст песни. В переводе с английского оно гласит:

"Мы - российские предприниматели, и мы хотим, чтобы вы посетили наш форум "Дело за малым". Мы знаем, что билеты на самолет не так уж и велики на данный момент, поэтому ZOOM или Skype также помогут в этом. Если вы еще не решили, просто посмотрите наше видео-приглашение. От всего сердца, и, пожалуйста, не будьте жестоки к нам. Ваше участие в нашем форуме позволит привлечь квалифицированных спикеров и вдохновит многих людей сменить работу на самозанятость. Кто знает, может быть, благодаря вам какой-то талант может стать вторым Сергеем Королевым, и мы высадимся на Марс как можно скорее".

В департаменте инвестиций Краснодарского края, который является организатором форума "Дело за малым", сообщили, что среди организаций, которые просмотрели этот видеоролик, также значится NASA - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

По мнению независимых экспертов, нестандартный ход с приглашением Илона Маска сделан участниками форума, чтобы постараться привлечь внимание к мероприятию как можно большего числа людей. При этом вряд ли стоит рассчитывать, что известный американский предприниматель и инженер на самом деле воспользуется приглашением и приедет в Краснодар.