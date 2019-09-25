Суд в Амстердаме продлил срок сбора документов по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама получил полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота. Об этом "РГ" сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

- Срок подачи документов продлен Апелляционным судом до 22 октября, - рассказала она. - В настоящее время наши адвокаты формируют необходимый пакет документов, подготавливаются правовые позиции по всем поставленным судом вопросам. Наша информация, которую мы направили, если брать правовое международное поле, то она исчерпывающая - о происхождении наших предметов и о том, что они действительно принадлежат крымской земле и никому более.

Умрихина подчеркнула, что, если во время судебного процесса "будет отодвинута политика", суд примет единственное решение: в пользу крымских музеев.

Напомним, что артефакты из коллекции были вывезены с полуострова на выставку "Крым: золото и секреты Черного моря" в археологический музей Алларда Пирсона при Университете Амстердама в 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией. С тех пор стороны не могут решить, кому возвращать артефакты - Крыму или Украине.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение о крымской коллекции скифского золота. Ранее судебные инстанции Нидерландов постановили, что артефакты передадут Украине, как того требует международное законодательство. В ответ на это музеи республики выступили с заявлением, в котором выразили удовлетворение промежуточным решением суда и заверили, что Крым будет отстаивать свое право на возвращение золота скифов.

Со своей стороны руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что апелляционный суд Амстердама имеет шанс принять историческое справедливое решение, не допустив передачу крымской коллекции скифского золота Украине.