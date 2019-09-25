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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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Энергетики попытались объяснить установку трансформатора у Башни Константина
Текст: Алексей Вакуленко
Российская газета - Крым № 214(7972)
Трансформаторная подстанция у стен Башни Константина вызвала возмущение феодосийцев. Об этом в номере от 18 сентября "РГ" рассказывала в статье "Памятник с пристройкой". В ответе на информационный запрос газеты генеральный директор "Крымэнерго" Максим Лойко уточнил, что установка была предусмотрена федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя".
Трансформаторная подстанция у стен Башни Константина. Фото: Александр Талипов Трансформаторная подстанция у стен Башни Константина Фото: Александр Талипов
Трансформаторная подстанция у стен Башни Константина Фото: Александр Талипов

Также он рассказал, что Госкомнаследия РК согласовал "Росморпорту" "мероприятия по прокладке инженерных сетей" системы безопасности мореплавания.

В подтверждение Лойко назвал два документа. Первый - это "Техотчет о результатах историко-археологических исследований и обеспечении сохранности объектов культурного наследия при строительстве здания центра Службы управления движением судов в городе Феодосии, ул. Горького, 1". Второй озаглавлен "Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при прокладке инженерных сетей".

Фото: Никита Хохлов
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Оба документа напрямую относятся к прокладке инженерных сетей у здания, где находятся электроустановки "Росморпорта". Но никак не к возведению подстанции у башни, которое, как заверил "РГ" глава Госкомнаследия Крыма Сергей Ефимов, его ведомство не согласовывало.

- ТП на шесть киловольт находится вблизи канализационной насосной станции феодосийского филиала ГУП РК "Вода Крыма" и по согласованию с этим предприятием расположена в ее охранной зоне (ул. Горького, 1-Д), - отметил гендиректор "Крымэнерго" Максим Лойко.

Однако это вовсе не означает, что охранная зона насосной станции доминирует над защитной зоной почти 700-летней башни.

- Есть два земельных участка: на одном, на проспекте Айвазовского, 1-В, расположена Башня Константина, на другом, на улице Горького, 1, ведется реконструкция здания морского порта. Нам рассказывают о согласовании в рамках застройки на улице Горького, - говорит общественник и юрист Александр Талипов. - А для участка на проспекте Айвазовского какие согласования получены?

О ситуации с башней проинформирован министр культуры РФ Владимир Мединский, который в минувшую субботу посетил Феодосию.

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