В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

В Заводоуковске задержали няню, которая накануне днем забрала из дома маленького ребенка.

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка. Об этом сообщает сегодня пресс-служба СК РФ по Тюменской области. Няня держала в руках бездыханное тело мальчика.

Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемая в похищении задержана, ее допрашивают следователи. Осматривается место происшествия, проясняются обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ).