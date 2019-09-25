Робот-ниндзя на видео напугал пользователей YouTube

Компания Boston Dynamics опубликовала на YouTube очередной ролик, в котором продемонстрировала новые возможности своего робота Atlas. В этот раз человекоподобный механизм выполняет целый комплекс гимнастических упражнений.

В ходе импровизированного паркура умная машина, практически как настоящий ниндзя, полностью задействует все тело - ноги, руки и туловище. Все пируэты выполняются очень плавно и естественно, а повторить их сможет далеко не каждый человек.

Топовый комментарий под видео преисполнен ироничным испугом: "Привет, повелитель... Я просто хотел, чтобы ты знал: я всегда хорошо относился к своим игрушечным роботам и никогда не злился на кофемашину".

Также подписчики начали выказывать опасения, что восстание машин неизбежно, и что кто-то, наконец, должен уже принести в офис Boston Dynamics фильм "Терминатор" как предупреждение, чтобы предотвратить конец человечества.

Другие же пользователи радуются, что на этот раз робота никто не обижает и не бьет, как на прошлых видео компании.

Если же говорить серьезно, то даже на данном этапе видно, в какой широкой области применения могут быть задействованы роботы с такими возможностями. Начиная от простейших бытовых нужд, вроде погрузчиков в розничном магазине, и заканчивая спасением людей на пожарах и при других катаклизмах.