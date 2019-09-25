Рынок акций США снизился из-за Китая и угрозы импичмента Трампу

Рынок акций США по итогам торгов 24 сентября ушел в минус, сообщает MarketWatch.

Причинами стали негативные высказывания президента США Дональда Трампа во время выступления на Генассамблее (ГА) ООН в адрес Китая, а также решение демократов из Палаты представителей США начать подготовку к импичменту президенту.

Трамп в своем выступлении на ГА ООН обвинил Пекин в манипулировании валютным курсом, демпинге и краже интеллектуальной собственности, а также - что Всемирной торговой организации из-за КНР требуются значительные изменения. Эта речь подорвала надежды инвесторов на скорое улучшение отношений США и Китая, ведущих затяжную торговую войну.

Что касается заявления демократов из Палаты представителей, то они объявили, что начинают расследование, дабы определить, есть ли основания для запуска процедуры импичмента в отношении президента Трампа. Об этом 24 сентября вечером по времени Восточного побережья заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси. Расследованием займутся шесть комитетов нижней палаты. Информация о подготовке к импичменту, по словам экспертов, "усилила неопределенность на рынке" и без того не очень стабильном из-за плохих отношений с Китаем и начинающейся подготовке к предвыборной президентской кампании 2020 года.