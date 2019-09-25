Палата представителей США начнет импичмент Трампу

Палата представителей США начнет официальное расследование касательно вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после закрытой встречи с парламентариями от Демократической партии, состоявшейся вечером 24 сентября.

По ее словам, действия президента могли подорвать безопасность США и нарушить положения американской конституции. В частности, в вину Трампу вменяется якобы имевшая место быть попытка найти поддержку за рубежом, чтобы очернить своих политических соперников в преддверии президентских выборов 2020 года.

Трамп назвал решение демократов "охотой на ведьм". Он, в частности, написал в своем Twitter, что решение принято "в столь важный день в работе ООН", где проделана такая большая работа и достигнут столь значительный успех.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы попросил последнего расследовать деятельность Хантера Байдена - сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах. Во времена правления на Украине Петра Порошенко Байден-младший входил в состав совета директоров крупной украинской энергетической компании, тогда как Байден-старший имел прямое отношение к политике Вашингтона в отношении Киева. Есть подозрения, что украинская сторона могла "отмывать" порядка 3 миллионов долларов для Хантера Байдена, об этом заявил ранее Рудольф Джулиани, адвокат Трампа.

Сам Трамп отрицает все обвинения. Он заявил, что обнародует "полностью рассекреченную и неискаженную" запись переговоров с Зеленским 25 сентября.