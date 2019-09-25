Сергей Лавров встретил президента Украины за званым ужином, а Трампу испортили выступление

На вечернем приеме, устроенном в честь гостей Генассамблеи ООН, российский министр иностранных дел Сергей Лавров пересекся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Судя по скупости поступившей на этот счет информации, содержательной беседы не было. Просто дежурная встреча с малозначащими репликами. Но сам факт того, что президент Украины не уклонился от разговора, выглядит обнадеживающим.

Свое выступление на Генассамблее ООН президент Украины начал с демонстрации пули. Откуда он ее взял и как пронес на заседание - неизвестно. Стоимость пули Зеленский оценил в 10 долларов. Как украинский лидер получил эту цифру и какова в ней коррупционная составляющая, не столь важно. Забавно другое - в 2017 году предшественник Зеленского принес на Совбез ООН некие паспорта россиян и с их помощью пытался доказать, что Россия-агрессор. Зеленский встал на неверный путь этого "персонажа". Он утверждал, что показанная с трибуны пуля убила украинского певца Василия Слепака в Донбассе. Что делал солист парижской оперы в зоне боевых действий, Зеленский не объяснил, но очевидно, что там он не выступал с концертами и тоже убивал соотечественников не согласных с киевским режимом. Однако эти убийства Зеленский оправдывает. Все остальное выступление президента Украины носило риторический характер и было призвано вызвать жалость к Киеву. О том, как покончить с гражданской войной в своей стране, Зеленский не говорил. Зато отметился ценной мыслью, что в мире не существует "чужих войн" - непрозрачный намек, обращенный к украинским спонсорам. В одном Зеленский был прав - каждый мировой лидер несет ответственность за судьбу мира. И президент Украины тоже должен ответить за то, когда украинцы перестанут убивать друг друга и Минские соглашения будут выполнены без изъятий.

Лавров обошелся без шоу Трампа

В этом году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые за последний десяток лет отказался от "чести" присутствовать на выступлении президента США Дональда Трампа во время Генассамблеи ООН. А Трамп впервые за много лет ни разу не упомянул в своей речи Россию. Ни в качестве угрозы, ни в качестве партнера. В прошлом году, впервые за многие десятилетия, выступление президента США на Генассамблее зал встретил смехом.

Кулуарно вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в другую страну обсуждается давно, но визовые манипуляции США делают эту тему особенно злободневной

На этот раз Трамп был существенно осторожней и избегал импровизаций. Говорил без огонька о давно обкатанном на других международных форумах - иранской ядерной угрозе, китайской торговой угрозе, венесуэльской и северокорейской угрозах, миграционной угрозе и так далее. Но увлечь аудиторию у Трампа не получилось, хотя штампы о свободе и демократии он применял регулярно. У меня сложилось впечатление, что обращался Трамп по большей части не к иностранным лидерам, его слушавшим вживую, а к внутренней аудитории в рамках начавшейся предвыборной кампании. По мере выступления президента США снимавшая его ооновская камера скользила по представителям тех стран, кто попал в американский список "плохих парней". Представители Китая и КНДР сидели с непроницаемыми лицами, иранская делегация заметно возмущалась, а представитель Венесуэлы все выступление Трампа демонстративно читала книгу. На речь главы Белого дома она не обращала ни малейшего внимания, что бы ни говорил он по поводу Каракаса. Судя по обложке, читала венесуэльский дипломат любовный роман.

Впрочем, и сам Трамп в отношении коллег деликатностью не отличался. Когда на Генассамблее произносил речь президент Франции Эмманюэль Макрон, камера скользнула по скамейке, где во время выступления президента США сидела многочисленная американская делегация. Но к моменту появления на трибуне французского лидера там осталась лишь одна погруженная в свои записи дама. Причем она явно пропускала мимо ушей страстные рассуждения Макрона об иранском ядерном соглашении и климатических проблемах.

Так что, не приехав на главное ооновское шоу - выступление Трампа, Лавров ничего не потерял. Источник в российской делегации дипломатично объяснил его опоздание на Генассамблею неотложными делами на родине. А заодно напомнил: в прошлом году российской делегации понадобилось два часа, чтобы попасть на утреннюю речь Трампа, время ушло на преодоление нью-йоркских пробок и многочисленные проверки служб безопасности, обязательных для всех, кто хотел бы послушать американского лидера. И это действительно так - в утренние часы перед появлением президента США на Генассамблее Нью-Йорк ежегодно превращается в непроходимый лабиринт. Перекрывается множество улиц, и кортежи высокопоставленных, как, собственно, и простые американцы, мрачно тянутся в бесконечных заторах на пути к зданию ООН.

В очередь на Ассамблею

Однако предположу, что российский министр проигнорировал выступление Трампа еще по одной причине. Как рассказал источник "РГ", у команды Лаврова впервые возникли серьезные проблемы с получением американских виз для участия в Генассамблее. Посольство США в Москве потребовало предоставить документы на всех без исключения членов российской делегации минимум за три недели до отъезда (прежде было две. - От ред.). Причем у ряда сотрудников были запрошены дополнительные, не входившие в стандартный перечень бумаги, чего никогда раньше не бывало. Въездной документ в США без объяснения причин не получили семь сотрудников МИД, в том числе руководитель секретариата Лаврова, который должен был по должности сопровождать министра в поездке на Генассамблею.

Не будет выступать глава МИД России и в рамках запланированной на среду конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Москва отменила проведение этого мероприятия после того, как нескольким его российским участникам госдепартамент не дал американскую визу.

Добавлю, что различного рода визовые трудности у делегаций из государств, недружественно настроенных к США, возникали и прежде. Тем не менее до Трампа американская администрация не переходила "красную черту" и пропускала на ооновские мероприятия даже находившихся под санкциями Вашингтона политиков. Но в этом году госдепартамент решил тотально отсеять нежелательные для Белого дома "элементы". Так, например, длительное время не могла получить американскую визу для участия в Генассамблее вся иранская делегация - от президента до министра иностранных дел. И только после серьезного нажима со стороны европейских дипломатов, запланировавших встречи с иранским руководством на полях Ассамблеи, въездные документы в США часть иранцев получила. Но с множеством ограничений, касающихся их передвижения по Нью-Йорку: от посольства до ооновского здания проехать разрешили, а вот отклониться от этого маршрута для участия в телеэфирах - уже нет.

Впрочем, унизительные ограничения не помешали в среду главам МИД Ирана, Турции и России встретиться в здании ООН, чтобы поговорить в так называемом "астанинском формате" о политическом урегулировании в Сирии.

Кому нужен этот Гуайдо

Не меньший скандал мог разгореться вокруг участия в Генассамблее венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Ему ведомство Майкла Помпео также отказалось дать визу. Однако в отличие от иранцев глава Венесуэлы раздувать международный конфликт не стал и в качестве жеста доброй воли от поездки отказался, направив на Генассамблею вице-президента. В ответ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутьереш, тоже в качестве жеста доброй воли, обещал, что не станет встречаться с приехавшим в Нью-Йорк по американскому приглашению самозванцем Хуаном Гуайдо. Такое вот джентльменское соглашение.

Добавлю, что кулуарно вопрос о переносе штаб-квартиры ООН с территории США в другую страну, готовую проявить большую толерантность в отношении ооновских гостей, обсуждается не один год. Но нынешние действия Вашингтона, "приватизировавшего" в худшем значении этого слова самую значимую международную площадку, делают эту тему особенно злободневной. Тем более государства, готовые разместить у себя перемещенные из США ооновские институты, есть и в Европе, и в Азии.

На полях Генассамблеи в ближайшие дни состоится множество дискуссий о том, как не допустить "тотальной войны" в регионе Персидского залива после удара дронов по нефтяным объектам Саудовской Аравии. В связи с этим напомню, как в прошлом году президенты Ирана и США собирались встретиться на полях Генассамблеи, чтобы объявить о начале американо-иранского диалога. Но буквально за несколько недель до этих знаковых событий на параде в Иране произошел теракт. В Тегеране объявили США его организатором, и переговоры лидеров были отменены. Стоило Трампу в этом году сообщить, что он не против мирно, без предварительных условий, пообщаться с иранским коллегой, как стало известно о событиях в Саудовской Аравии. Причем американские спецслужбы тут же объявили Иран виновным в нападении на нефтяные объекты Эр-Рияда, и предполагаемая встреча президентов Ирана и США на полях Генассамблеи вновь стала невозможной. Такая вот цепочка случайностей...

Когда в 2018 году американцы отказали во въездной визе председателю международного комитета Совета Федерации РФ Константину Косачеву, сославшись, что тот находится под санкциями, он все же посетил Генассамблею по специальной ооновской визе. Но в 2019 году ни Косачев, ни председатель международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий получить американскую визу для посещения Генассамблеи не смогли, несмотря на то, что входили в официальную российскую делегацию и заранее подали все необходимые документы. Более того, опять же впервые за последний десяток лет в нью-йоркском аэропорту российскую делегацию встречали американские силовики, которые прямо у трапа самолета проверяли у прибывших наличие визы США. Видимо, ловили "зайцев", которые могли рискнуть и приехать на Генассамблею ООН без одобрения госдепа.

В связи с беспрецедентным визовым скандалом глава МИД России Сергей Лавров саркастично поблагодарил американских партнеров за то, что те разрешили въезд в США хотя бы ему. А официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила: когда госсекретарь США Майкл Помпео приезжал в Сочи, Россия выдала сопровождавшей его делегации 200 виз. Отказов не было.

С подачи Сталина

Окончательное решение о создании Организации Объединенных Наций было принято на знаменитой встрече в Ялте в 1945 году Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем. ООН официально существует с 24 октября 1945 года, к этому дню Устав был ратифицирован 29-ю государствами. Существует версия, что за размещение штаб-квартиры ООН не в Европе, а в США выступал Сталин, который полагал, что таким образом можно будет "привязать" Вашингтон к международной организации и побудить Америку в большей степени участвовать в международных делах.

Любопытно, что поначалу ооновские дипломаты ютились в небольшой деревушке в деревне Лейк Саксес в пригороде Нью-Йорка, а в декабре 1946 года руководство ООН приняло предложение известного банкира и миллиардера Джона Рокфеллера-младшего. Он выделил огромную по тем временам сумму в 8,5 миллионов долларов (около 100 миллионов по нынешним ценам). В результате был куплен участок земли в нью-йоркском районе Манхэттен для строительства здания ООН, фундамент которого заложили в октябре 1949 года. Штаб-квартира организации распахнула двери 10 января 1951 года.

В момент создания организации в ее состав вошла 51 страна, а сейчас членами ООН являются 193 государства.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро до сих пор является рекордсменом по продолжительности речи, произнесенной в стенах ООН. На заседании Генассамблеи в 1960 году он выступал без перерыва 4 часа 29 минут. А лидер Ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи в сентябре 2009 в стенах ООН двухчасовой речью довел до обморока переводчика. Именно он в этой речи первым сделал акцент на переносе штаб-квартиры ООН в другую страну.

Подготовил Максим Макарычев