Совфед переизбрал Лебедева председателем Верховного суда

Совет Федерации назначил на новый срок председателем Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, сообщает ТАСС. Напомним, представление о назначении Лебедева на должность председателя ВС РФ в Совфед внес президент России Владимир Путин. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить Лебедева на этот пост.

Вячеслав Лебедев возглавляет Верховный суд России с июля 1989 года. Он пять раз переназначался на эту должность. В предыдущий раз это случилось в 2014 году после объединения Верховного и Высшего арбитражного судов страны.

В соответствии с Конституцией РФ председатель ВС РФ и его заместители назначаются на должность верхней палатой парламента по представлению президента РФ.