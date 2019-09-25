Спрос на новостройки откатился к уровню 2017 года

Столичные новостройки в августе показали антирекорд по числу проданных квартир - было зарегистрировано без малого 5 тысяч сделок.

Это самый низкий показатель за последние два года. К такому выводу пришли аналитики компании "Метриум" на основе данных Росреестра. Среди причин называют реформу на рынке долевого строительства, рост цен и колебания ипотечных ставок.

Тенденцию к снижению в августе также показал и вторичный рынок жилья вместе с ипотекой. Кредитов на покупку квартир в последнем летнем месяце было выдано 7 тысяч против 8 тысяч в июле, рассказали в столичном управлении Росреестра. "За последние 5 лет подобное месячное снижение отмечалось лишь в 2015 году, когда динамика зарегистрированных в августе ипотек к июлю составляла минус 16 процентов", - напомнил глава ведомства Игорь Майданов.

Эксперты подчеркивают, что в августе новостройки продавались даже хуже, чем в январе, который традиционно демонстрирует низкие показатели. Правда, в январе прошлого года цифра все-таки была еще ниже (4,8 тысячи сделок), но это все же сезонный фактор. Если его не учитывать, то меньше сделок в последний раз было в сентябре 2017 года - тогда продали 4,5 тысячи квартир.

При этом совсем недавно на рынке новостроек произошел резкий всплеск. В июне количество сделок едва не достигло рекордных 12 тысяч. Но риелторы уверяют, что этот взлет искусственный - застройщики фактически покупали квартиры сами у себя, чтобы работать по старым правилам, несмотря на изменения в законе о долевом строительстве.

Они, напомню, вступили в силу с 1 июля. С тех пор между покупателями новостроек и застройщиками встали банки, которые держат средства людей на эскроу-счетах до завершения строительства. Но если степень готовности новостройки к 1 июля составила не меньше 30 процентов, а число проданных квартир достигло 10 процентов от общей площади дома, то правила остались прежними. Поэтому многие застройщики постарались увеличить долю проданных квартир и приобрели их, по сути, сами у себя.

У наступившего следом падения спроса есть две основные причины, которые отчасти связаны с изменениями законодательства. Во-первых, за прошедший год цены на квартиры в новостройках выросли на 5-10 процентов. Это произошло, в том числе, из-за ажиотажа перед переходом на новые правила. Во-вторых, по сравнению с летом 2018 года заметно подросли ипотечные ставки. Однако сейчас они снова снижаются и в ближайшие месяцы спрос наверняка выправится и пойдет в гору, считают эксперты.