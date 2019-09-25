Среди мхов и рыбаков: что умеет обновленный Volvo XC90

Второе поколение среднеразмерного кроссовера Volvo XC90 было представлено уже пять лет назад - и за немалый срок внедорожный флагман шведско-китайской марки почти не успел примелькаться на российских дорогах. Сухая статистика сообщает, что из мировых продаж в 370 тысяч единиц на нашу страну пришлись лишь девять тысяч. Впрочем, фильмы шведского мастера Ингмара Бергмана у нас тоже не смотрят так же рьяно, как очередную серию "Форсажа", поэтому будем считать XC90 автомобилем авторским, для своих.

В этом мае кроссовер пережил обновление - последнее для этой генерации, следующую обещают показать через полтора года. Рестайлинговые автомобили, собранные чуткими руками под Гетеборгом, уже пересекли границу, и встали на сайты дилеров с приставкой "новый".

Журналистам посвежевшего старого знакомого показывали во вполне скандинавских условиях - в Мурманской области. Хотя на Кольском полуострове нет дорог с хорошим покрытием или аккуратных маленьких домиков, но погода и природа вполне совпадают - типичный север Швеции. При этом вполне понятно, что целевой покупатель модели живет в городе (а конкретнее - в Москве), тем интереснее было посмотреть на выступление покорителя коттеджных поселков вне элитных поселений - в местах, где живут, в основном, рыбаки, комары да мхи.

Расскажем немного об обновлении, благо много места это не займет. Иные передние бампера да решетка радиатора с вогнутыми прутьями - вот примерно и весь список изменений в экстерьере XC90 образца 2020 года. Дополнительно - колеса с новым дизайном, три новых цвета кузова и тканевый салон с шерстяной обивкой. Маловато? Что ж, модель остается вполне современной и без дополнительных штрихов, поэтому расчетливые парни из Geely не стали заморачиваться. Приятно, что не изменили интересный рисунок фар: классический прием для рестайлинга, который здесь был бы лишним.

Габариты машины, естественно, не изменились: длина составляет 4950 мм, ширина - 2000 мм, колесная база - 2980 мм, а дорожный просвет - 237 мм, хотя при помощи опциональной пневмоподвески его можно увеличить до неслабых 267 мм.

Что же насчет интерьера, то он тоже остался неизменным, если не смотреть на мелочи. Подчас долгожданные: если раньше подсоединить телефон к мультимедиа могли только фанаты Apple, то теперь эта возможность есть и у ценителей Android - появилась поддержка Android Auto. Слабовато для 2019 года, но лучше поздно, чем никогда.

Обновление затронуло и спектр электронных ассистентов - например, помощник Cross Traffic Alert научился не только предупреждать об опасности при выезде с парковки, но и самостоятельно тормозить.

Появилась модификация с шестью местами - в дополнение к существующим четырех-, пяти- и семиместной. Второй ряд с "капитанскими" креслами и двое пассажиров в третьем ряду - неплохой вариант для тех, кому надоело опускать спинки и ждать, пока дети проползут на свое законное место на галерке. Сам багажник в трехрядном состоянии остается багажником - всего 350 литров, но бывает и хуже. В грузовом виде со сложенными сиденьями машина возьмет на борт почти два кубометра коробок из шведского магазина мебели и пару пакетов с замороженными фрикадельками.

В топовой версии XC90 комплектуется аудиосистемой Bowers & Wilkins с 19 динамиками общей мощностью 1400 ватт с режимами звучания вроде "студии звукозаписи" и "концертного зала Гетеборга".

Перейдем к силовым агрегатам: на российском рынке будут представлены все те же бензиновые версии T5 (249 л.с.) и T6 (320 л.с.), и дизель D5 (235 л.с.). На европейском рынке представлена также модификация B5 - с электрическим стартером-генератором для рывка на старте и рекуперации при торможении. По расчетам компании, это экономит до 15% топлива. Но нам этих экологических штучек не привезли - впрочем, мы пока и не доросли.

Флагманская модификация осталась прежней - это автомобиль с гибридной установкой T8 TwinEngine, которая в совокупности имеет мощность в 407 л.с., (320 сил приходится на бензиновый двигатель, 87 сил - на электромотор) и предлагается только в дорогих комплектациях R-Design и Inscription.

И каков же автомобиль на ходу? Да все тот же XC90, который мы так хорошо знаем. Понятный, стабильный, в меру мощный и комфортабельный.

Первое, что нужно при поездках по России, а в конкретном случае - сразу после пересечения городской черты Мурманска - хорошие фары головного света. Здесь они называются "Thor"s Hammers", и оптика с Т-образными светодиодными дневными ходовыми действительно неплохо бьет по ночному мраку - метафора нелепая, но свет яркий.

Интересно, что версия с обычной подвеской на пружинах кажется более мягкой, чем опциональная "пневма" (за нее придется отдать 130 тысяч рублей). Обе модификации нормально ведут себя на покрытии среднего качества, но лучше чувствуют себя на шоссе - собственно, где и должен ездить нормальный европейский автомобиль.

При съезде с дороги поведение XC90 остается таким же предсказуемым. Просвета хватает, полный привод в наличии - да и только. Муфта может перегреться и отключиться, а страх за бампера возобладает над желанием пересечь вот тот мутный водоем. Но в рамках общей кроссоверизации даже легендарный Land Rover Defender утратил фирменные черты, так что тут и говорить не о чем. Помолчим.

Помолчать хочется и при взгляде на прайс-лист. Самый простой Volvo XC90 в комплектации Momentum обойдется в 3 955 000 рублей - пятиместная версия, 249-сильный бензиновый двигатель. Еще 400 c чем-то тысяч - получите дизель, распишитесь. Зато оба мотора попадают в зону с низким налогом, за два других придется серьезно доплачивать государству.

Цены на более интересные комплектации расположены где-то между 4 и 5 миллионами, а топовая семиместная версия T8 TwinEngine в комплектации R-Design оценивается в 6 191 000 руб. А если набрать дополнительных пакетов, заказать диски с редким рисунком и добавить в заказ держатель для электровелосипедов на фаркопе, итоговая сумма может превысить 8 миллионов рублей.

Конкурентов в этом диапазоне выше крыше - от популярных в народе Toyota Land Cruiser и BMW X5 до огромных Cadillac Escalade и Infiniti QX80. И тут уж на вкус и цвет.

Рестайлинг явно не подстегнет продажи, хотя кто-то точно успеет выцепить дореформенную машину с большой скидкой. Зато обладатели новинки гордо расскажут соседям, что взяли самый новый и самый большой Volvo. Редкий и не как у всех.

И завистникам всегда можно доходчиво объяснить, что бог грома и бури Тор пришел из скандинавской мифологии, а их герои - из комиксов.