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Рубрика: В мире

Трамп заявил, что не давил на Зеленского

Текст: Константин Волков

Президент США Дональд Трамп заявил, что не оказывал давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонных переговоров, состоявшихся 25 июля. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке после встречи с главами ряда стран Латинской Америки.

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По словам Трампа, Зеленский сам тоже заявил, что на него не было никакого давления. Также он добавил, что хотел бы, чтобы Украине помогали не только США, но и другие страны.

Это заявление стало первым комментарием американского президента после обнародования записи переговоров с Зеленским. В ходе разговора он упомянул про сына бывшего вице-президента и соперника на предстоящих в 2020 году выборах - Джо Байдена. Сын этого политика входил в руководство крупной украинской энергетической компании, и якобы мог быть замешан в отмывании 3 миллионов долларов.

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"Еще одна вещь: сейчас много разговоров про сына Байдена, что сам Байден остановил судебное преследование и очень много людей хотят узнать об этом, и если вы сможете сделать что-то с генеральным прокурором, это было бы замечательно. Байден только хвастается, что он остановил это разбирательство, так что если вы могли бы повнимательнее посмотреть на это... для меня это звучит просто ужасно", - сказал Трамп в телефонном разговоре с Зеленским.

В мире США В мире экс-СССР Украина Дональд Трамп
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