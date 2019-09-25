Утверждены поручения по итогам Восточного экономического форума

До 15 декабря правительство должно подготовить поправки в законодательство, касающиеся льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей гектара на Дальнем Востоке.

Это следует из поручений президента Владимира Путина, утвержденных по итогам пленарного заседания V Восточного экономического форума, прошедшего 5 сентября 2019 года. Кроме того, до 15 декабря должны быть приняты меры по обновлению материально-технической базы учреждений культуры на территории Дальневосточного федерального округа, включая музеи, театры и библиотеки. Особое внимание правительству рекомендовано обратить на малые города и сельскую местность.

До 1 декабря должен быть введен дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам участникам программ "Земский доктор" и "Земский учитель", прибывшим на работу в сельские населённые пункты либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа Дальневосточного федерального округа, исходя из увеличения размера выплат до 200%.

В этот же срок - до 1 декабря 2019 года - должна быть увеличена квота приёма граждан на целевое обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда регионов ДФО.

Также правительству поручено принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри ДФО, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров. А к 1 марта 2020 года представить предложения по созданию на Дальнем Востоке венчурного фонда для поддержки развития местных высокотехнологичных проектов, с учётом деятельности функционирующих институтов развития и финансовых организаций. К этой же дате предстоит сформулировать предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на Дальнем Востоке.

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий Дальневосточного федерального округа и центральной экологической зоны Байкальской природной территории должны внести в Единый государственный реестр недвижимости до 1 июля 2021 года.

Минвостокразвития, Минздраву и Администрации Приморского края поручено представить предложения с проектами нормативных правовых актов по созданию на территории Дальневосточного федерального округа медицинского кластера, определив особенности правового регулирования его деятельности как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья.