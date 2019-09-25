В Беларуси открывается сезон охоты на лосей и оленей

Охотничий азарт, который историки привычно относят к самым древним инстинктам человеческой расы, свербит в эти дни и в среде белорусских любителей сезонных прогулок с ружьем по лесным просторам. А в памяти у знатоков классических сюжетов вновь возникают хрестоматийные некрасовские строки: "Опять я в деревне. Хожу на охоту. Пишу мои вирши - живется легко".

Дело в том, уточняет БЕЛТА, что сезон охоты на копытных животных, включая лося, благородного оленя, косулю и кабана уже открывается с 1 октября. Загонная охота, в том числе с собаками, поясняют в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР), проводится в светлое время суток.

При охоте на лося, благородного и пятнистого оленя, лань, взрослого кабана старше двух лет разрешается использовать нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше трех тысяч джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты.

А вот при охоте на косулю и молодняк кабана до двух лет разрешается нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тысяч дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Что касается породы охотничьих собак, то они используются в белорусских лесах только по решению пользователя охотничьих угодий.

Кстати, надо меть ввиду, что в охотхозяйствах БООР запрещено использование на загонных охотах патронов, снаряженных картечью. Кроме того, по-прежнему действует временное положение об особом режиме изъятия, захоронения и уничтожения ресурсов кабана на территории страны в целях чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

И еще одно важное уточнение: сезон охоты в этом году продлится до 31 декабря.