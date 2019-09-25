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Рубрика: Культура

Состязаясь с Каллас

В Москве состоялась церемония награждения оперной премией CastaDiva
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
На сцене московской "Новой Оперы" гала-концерт по случаю вручения премии CastaDiva собрал звезд европейского оперного театра, ставших в разные годы ее лауреатами: Татьяна Сержан, Владислав Сулимский, молодой тенор Богдан Волков, известный австрийский певец Андреас Шагер и Елена Панкратова - единственная российская сопрано, чей голос звучал на Вагнеровском фестивале в Байройте.
Как большинство гала-представлений, вечер получился немного сумбурным с избыточным конферансом. Фото: Даниил Кочетков / "Новая опера" Как большинство гала-представлений, вечер получился немного сумбурным с избыточным конферансом. Фото: Даниил Кочетков / "Новая опера"
Как большинство гала-представлений, вечер получился немного сумбурным с избыточным конферансом. Фото: Даниил Кочетков / "Новая опера"

Как большинство гала-представлений, вечер получился немного сумбурным с избыточным конферансом, отвлекающимся на частные подробности, а запись голоса Марии Каллас, прозвучавшая увертюрой, задала труднодосягаемую планку для исполнителей. Однако выступление в вердиевском репертуаре Татьяны Сержан и Владислава Сулимского - певцов, которых желают видеть на своих подмостках лучшие оперные дома Европы, - было превосходным.

Фото: Олег Прасолов.
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А вот выступление Андреаса Шагера оставило двойственное впечатление. Он пел арию Тамино из "Волшебной флейты", но исполнение не удалось, ибо совмещение Моцарта с Вагнером, который составляет основу теперешней творческой жизни певца, - задача невыполнимая. Из-за этого не было триумфальным и исполнение арии Калафа из "Турандот". Тенор Богдан Волков проявил большую осмотрительность - выбрал романс Неморино из "Любовного напитка" и редко звучащую арию Ассада из "Царицы Савской" Карла Гольдмарка. Удачным оказалось выступление сопрано Зарины Абаевой и баритона Константина Сучкова, представлявших Пермский театр; скоро они станут солистами московской "Новой Оперы".

Австрийского же гостя выручил Вагнер: дуэт Зигмунда и Зиглинды из "Валькирии", исполненный им вместе с фантастической Еленой Панкратовой, был очень хорош. Первое же появление в Москве уроженки Свердловскастало настоящим событием. Певица своим роскошным голосом "положила на обе лопатки" сразу двух Рихардов - Вагнера и Штрауса. Ее монолог Электры - это было торжество настоящей, самой прекрасной оперы. Впрочем, в финале они решили снизить градус эмоционального накала и изящно подшутить над оперой: Елена Панкратова и Андреас Шагер исполнили дуэт из оперетты Иоганна Штрауса "Цыганский барон".

Лауреаты премии

Событие года - "Жанна д"Арк на костре" Онеггера (режиссер Ромео Кастеллуччи, дирижер Теодор Курентзис), Пермь. Спектакль года - "Путешествие в Реймс" Россини, ГАБТ. Певица/певец года - Елена Панкратова, Игорь Головатенко. Взлет года - Богдан Волков. Зарубежные певица и певец года - Асмик Григорян (Литва) и Андреас Шагер (Австрия). Европейское событие - "Саломея", Зальцбург.

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