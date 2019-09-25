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25.09.2019 23:42

В Норвегии хотят затопить горящий российский траулер

Возгорание на российском траулере "Бухта Наездник" в порту норвежского Тромсе не удается остановить, признали местные власти. Возник риск взрыва цистерны с аммиаком на борту судна, из-за чего масштабы пожара может резко увеличиться, передает ТАСС.

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"Сейчас возгорание вышло из-под контроля, - заявил на брифинге представитель полиции Тромсё Мортен Петтерсен. - На борту находится цистерна с аммиаком. Если она взорвется, мы окажемся в очень плохой ситуации".

В связи с этим рассматривается два варианта. Первый - эвакуировать все суда и людей в радиусе 300 м от горящего траулера. Второй - затопить его.

Напомним, что пожар начался днем 25 сентября во время ремонта корабля. Загорелось гидравлическое масло. Члены экипажа вовремя эвакуированы, никто не пострадал.

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