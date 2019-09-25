Тема эта не новая. Последнее время о ней говорят часто. Новость в том, что один из высокопоставленных чинов в Госавтоинспекции подтвердил возможность такого решения. Нештрафуемый лимит скорости могут понизить с 20 км/ч до 10 км/ч.

Впрочем, даже если это случится, то еще не скоро. А поэтому у владельцев дорог остается возможность привести нынешние ограничения скорости в соответствие с ГОСТами и прочими требованиями к дорогам.

О возможности такого снижения порога сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин в эфире "Авторадио". По его словам, МВД не против такой инициативы. И она найдет отражение в новом Кодексе об административных правонарушениях, редакция которого сейчас разрабатывается.

Этот документ в соответствии с планами правительства должен быть внесен в Госдуму в марте следующего года. Даже если Госдума в рекордные сроки проведет все три чтения, то раньше осени этот закон вряд ли успеют принять. Тем более что КоАП настолько обширный документ и затрагивает настолько разные стороны жизни, что споров по нему будет достаточно.

Рекомендовано проверить законность ограничений скорости на всех дорогах

Сокращения нештрафуемого порога настоятельно требуют региональные власти. Дело в том, что допустимое сегодня превышение скорости до 20 км/ч не позволяет правильно регулировать движение. Особенно там, где это пытаются сделать с применением технологий интеллектуальных транспортных систем.

Против такого снижения выступают, конечно, сами водители. Но у них есть весомый аргумент. По их мнению, нынешняя организация движения в стране только провоцирует на нарушение правил. А соответственно, на пополнение местных бюджетов за счет штрафов. И не имеет отношения к безопасности.

За примерами далеко ходить не надо. Скорость на дороге вне населенных пунктов ограничена 90 км/ч. Но неожиданно может появится знак, ограничивающий ее 50 км/ч. И тут же за знаком окажется камера фотовидеофиксации нарушений.

Мало того, что в соответствии с действующими ГОСТами снижение скорости возможно только поэтапное, не более чем на 20 км/ч, необходимость столь резких изменений скоростного режима, как правило, объяснить сложно.

Напомним недавнюю историю в Москве на МКАД. На одном участке неожиданно вдруг ограничили скорость 80 км/ч, хотя на всем протяжении этой дороги она установлена 100 км/ч. Как выяснилось, на этом участке дороги произошло несколько аварий, поэтому владелец дороги, недолго думая, установил там знаки, ограничивающие скорость. Хорошо, что в дело вмешался Центр организации дорожного движения Москвы, который напомнил, что сокращать количество аварий можно разными способами. Не только ограничением скоростного режима. В итоге прежний скоростной режим был восстановлен. Но сколько людей за это время получили "письма счастья"? И ведь так происходит повсеместно на всех дорогах страны.

По мнению водителей, нынешняя организация дорожного движения в стране только провоцирует на нарушение Правил дорожного движения

Именно по этой причине, как только зашла речь о понижении нештрафуемого порога, глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников порекомендовал до принятия такой меры провести ревизию всех дорог на предмет бессмысленных и незаконных ограничений скоростного режима.

Однако такая ревизия тоже требует длительного времени. Причем тут есть еще один не очень приятный фактор. В некоторых населенных пунктах некоторых регионов разрешенная скорость была снижена именно с учетом нештрафуемого порога 20 км/ч. То есть при понижении нештрафуемой планки скорость передвижения там упадет катастрофически.

Стоит напомнить, что у нас средний суточный пробег у тех, кто занимается перевозками, составляет 500 км, в то время как в Европе он достигает 1000 км. И это при том, что в Европе строго соблюдаются нормы режима труда и отдыха, а у нас они всячески нарушаются. Во многом виноваты в столь низких пробегах именно бессмысленные ограничения скоростного режима. А это уже серьезный ущерб не только бюджету перевозчиков, но и экономике.

Как вам это

Игорь Моржаретто, автообозреватель "Вести FM":

- Я за снижение такого порога. Нигде в мире нет разрешения превышать установленную скорость на 20 км/ч. Но для начала необходимо навести порядок на дорогах и убрать лишние знаки. Один столичный чиновник недавно проехал от Москвы до Нижнего Новгорода на машине и был удивлен количеству бессмысленных знаков, ограничивающих скорость, за которыми были установлены камеры фотовидеофиксации нарушений. Если такой порядок перестанет существовать, то, конечно, необходимо снижать нештрафуемый порог. Если на знаке написано 90 км/ч, то и двигаться надо максимум именно с такой скоростью.

Петр Шкуматов, защитник прав автомобилистов:

- Проблема не в лимите "+20 км/ч". Проблема в абсолютно неадекватных ограничениях скорости на дорогах. Которые, как правило, сопровождаются установкой автоматических камер фотовидеофиксации, принадлежащих частным компаниям. При этом отсутствие возможности у водителей указывать владельцам дороги на бессмысленность тех или иных ограничений. Знак есть, скорость превысил - плати. А уж законен этот знак или нет - это к данному правонарушению отношения не имеет. Лимит можно установить хоть "ноль", но сначала надо навести порядок на дорогах.