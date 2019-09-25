В трехлетнем федеральный бюджете предусмотрено снижение нефтяных доходов

Так, ожидается, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн рублей, в 2021 году - 21,2 трлн рублей, а в 2022 году - 22 трлн рублей. При этом расходы бюджета запланированы на уровне 19,5 трлн рублей, 20,6 трлн рублей и 21,8 трлн рублей соответственно.

Профицит бюджета в 2020 году, согласно проекту, составит 0,9 трлн рублей, в 2021 году - 0,6 трлн рублей, а в 2022 году - 0,3 трлн рублей.

Прогноз по инфляции на 2020 год - на уровне 3 процентов в годовом выражении.

"Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2020 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 112 863 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 3% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года)", говорится в проекте.

Большая часть дополнительных расходов в 2020 году - почти ¾ - пойдет на социальную политику, здравоохранение и образование. В частности, расходы на здравоохранение вырастут более чем на 50%, что является рекордом с 2005 года. Расходы на науку в следующем году увеличатся на 33%, на охрану окружающей среды - на 60%.