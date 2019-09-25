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25.09.2019 10:42
Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко вновь избрана на пост спикера Совета Федерации

Текст: Галина Мисливская
Члены Совета Федерации на первом пленарном заседании осенней сессии единогласно избрали своим председателем Валентину Матвиенко.
Фото: Пресс-служба СФ Фото: Пресс-служба СФ
Фото: Пресс-служба СФ

На прошлой неделе вновь избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил ее сенаторскими полномочиями. Согласно регламенту СФ, должностные лица Совета Федерации после подтверждения полномочий продолжают исполнять свои обязанности до проведения новой процедуры замещения должности. Вопрос должен быть внесен в повестку ближайшего заседания Совфеда.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Каждый сенатор вправе выдвинуть одного кандидата. "Вношу предложение поручить руководить в дальнейшем Советом Федерации Валентине Ивановне. Я абсолютно убежден, что мы не сделаем никакой ошибки, если дружно за нее проголосуем", - сказал старейший член Совфеда Николай Рыжков.

"За эти годы мы стали работать по-другому. Авторитет наших комитетов существенно повысился", - отметил он.

"Валентина Ивановна человек очень ласковый, но имеет твердую руку. То, что в нашей работе есть порядок и четкость, это ее заслуга", - считает Рыжков. При этом сенатор признался, что не хотел бы попасть на трибуну СФ во время "правительственного часа", когда Матвиенко дает жесткие оценки докладчикам.

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев отметил большой вклад главы Совфеда в развитие парламентской дипломатии.

Других предложений по кандидатуре спикера не поступило. Голосование было тайным с использованием электронной системы. За Валентину Матвиенко проголосовали все присутствующие в зале сенаторы.

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"Искренне благодарю вас! Правда, для меня это честь возглавлять Совет Федерации и работать с вами, такими уникальными людьми, в нашей единой профессиональной команде регионов. Вместе мы сможем много сделать. Поверьте, я не пожалею на это сил", - сказала вновь избранный председатель СФ после голосования.

Напомним, Валентина Матвиенко впервые возглавила Совет Федерации в 2011 году. В 2014 году сенаторы переизбрали ее на этот пост. Новый срок сенаторских полномочий Матвиенко продлится до сентября 2024 года.

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