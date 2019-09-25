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25.09.2019 13:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель выбил стекла собственной машины сломанным шлагбаумом

Текст: Вадим Давыденко

Выбить стекло в легковой машине шлагбаумом - это, согласитесь, нужно постараться. Выбить разом два стекла - боковое и заднее - вообще, кажется, невозможно. А вырвать напоследок шлагбаум? Оказывается, можно, если вы - неопытный, но очень опаздывающий куда-то водитель, и при этом у вас еще и день с самого утра не задался.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Этот каскад неудач и злоключений произошел в одном из платных подземных паркингов. Выехавший было наружу владелец Chevrolet зачем-то решил сдать назад и сломал уже опущенный шлагбаум. Заподозрив неладно, торопыга нервно рванул вперед и фактически насадил легковушку на сломанный шлагбаум, выбив разом два стекла. Как при этом не проткнуло самого водителя - загадка.

Поерзав немного взад-вперед, неудачливый владелец Chevrolet решил хотя бы освободить выезд из паркинга, но не удосужился при этом вытащить из салона конец сломанного шлагбаума, поэтому уехал с ним. С учетом того, что номер машины прекрасно виден в камере наблюдения, руководство паркинга вскоре свяжется с ним для обсуждения технических вопросов.

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