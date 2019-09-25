Второе поколение водородной Toyota покажут в следующем году

Второе поколение седана Toyota Mirai на топливных элементах появится в 2020 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на председателя правления Toyota Motor Corporation Такэси Утиямаду.

Первое поколение Toyota Mirai Fuel Cell появилось в 2014 году. Водородный автомобиль оснащён установкой, вырабатывающей электричество в результате реакции между кислородом и водородом. Мощность синхронного электродвигателя переменного тока составляет 113 кВт (154 л.с.) Водород заправлен в два баллона, что позволяет проехать порядка 350-380 километров в реальных условиях эксплуатации.

Первая генерация Mirai создана на базе Toyota Prius v. Сейчас в арсенале компании есть модульная архитектура TNGA, которая, вероятно, послужит основой для второй генерации модели на водороде. Нельзя сказать наверняка, сделает ли это автомобиль дешевле (сейчас за Mirai в Японии просят от 62 500 долларов), но однозначно скажется положительно на пассивной безопасности и повышении дальности пробега за счёт перекомпоновки и увеличения топливных резервуаров.

Напомним, серийные автомобили на водороде также есть у Hyundai - кроссовер Nexo, и у Honda - седан Clarity Fuel Cell.