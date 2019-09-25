Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Среди мхов и рыбаков: что умеет обновленный Volvo XC90 17:00
Hyundai и Kia скинутся на создание рамного пикапа 15:08
Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости 14:05
Видео: водитель выбил стекла собственной машины сломанным шлагбаумом 13:00
25.09.2019 16:34
Рубрика: Легковые авто

Второе поколение водородной Toyota покажут в следующем году

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Второе поколение седана Toyota Mirai на топливных элементах появится в 2020 году. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на председателя правления Toyota Motor Corporation Такэси Утиямаду.

Первое поколение Toyota Mirai Fuel Cell появилось в 2014 году. Водородный автомобиль оснащён установкой, вырабатывающей электричество в результате реакции между кислородом и водородом. Мощность синхронного электродвигателя переменного тока составляет 113 кВт (154 л.с.) Водород заправлен в два баллона, что позволяет проехать порядка 350-380 километров в реальных условиях эксплуатации.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Окей, Лаура: Skoda представила конкурента "Алисы"

Первая генерация Mirai создана на базе Toyota Prius v. Сейчас в арсенале компании есть модульная архитектура TNGA, которая, вероятно, послужит основой для второй генерации модели на водороде. Нельзя сказать наверняка, сделает ли это автомобиль дешевле (сейчас за Mirai в Японии просят от 62 500 долларов), но однозначно скажется положительно на пассивной безопасности и повышении дальности пробега за счёт перекомпоновки и увеличения топливных резервуаров.

Напомним, серийные автомобили на водороде также есть у Hyundai - кроссовер Nexo, и у Honda - седан Clarity Fuel Cell.

Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал
Toyota RAV4 может получить версию GR Sport
#Toyota