Вышел трейлер фильма про Михаила Калашникова

На YouTube обнародован трейлер художественного фильма "Калашников" - байопика про легендарного изобретателя автомата АК-47 Михаила Тимофеевича Калашникова.

"Нелегкие испытания выпали на долю конструктора-самоучки прежде чем он осуществил свою мечту. Калашников был командиром танка в 1941-м, получил тяжелое ранение под Брянском, а после так и не смог вернуться на войну", - вводит в курс дела синопсис.

Пока Калашников был в госпитале - "мечтал, делал первые чертежи в блокноте и не переставал корить себя за то, что отсиживается в тылу".

Далее Михаил работал на заводе, проводил первые испытания в Казахстане, участвовал в оружейных конкурсах вместе с другими конструкторами, и в возрасте 29 лет создал автомат, который принес ему, без преувеличений, мировую славу - АК-47, одно из самых узнаваемых и известных, самое надежное стрелковое оружие в истории.

Калашников прожил долгую жизнь, но одна мысль не оставляла его в покое: появись такое оружие у нас в 41-м, война бы закончилась гораздо раньше - и многие из наших парней остались бы живы.

Режиссер - Константин Буслов (исполнительный продюсер картины "Бумер: Фильм второй"), старший брат Петра Буслова. Соавтор сценария и продюсер - Сергей Бодров-старший.

В ролях: Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев, Валерий Баринов, Дмитрий Куличков.

Ранее сообщалось, что в картине сыграет Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова-младшего.

Премьера - 10 ноября.