Вышинский рассказал о работе машины по борьбе со СМИ на Украине

После ухода Петра Порошенко с поста президента на СМИ на Украине продолжают оказывать давление. Об этом заявил глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Сегодня он выступил с докладом "Положение со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов: личный опыт"​​​ на пленарном заседании Совета Федерации.

- На Украине есть все элементы системы или механизма давления на журналистов, СМИ и свободу слова, которые присутствовали все пять лет во время правления Порошенко, - цитирует РИА Новости слова Вышинского. Когда Порошенко был президентом, журналистов буквально выживали из страны.

- Выходя из СИЗО, я думал, что все это уйдет с Порошенко..., все это должно остаться в прошлом. Но машина, которая направлена на борьбу со средствами массовой информации и с журналистами, продолжает работать, - констатировал он.

Вышинский отметил, что нельзя об этом молчать, "тогда удастся добиться, чтобы машина по давлению на журналистов будет как минимум сломлена, как максимум - демонтирована".

Напомним, Вышинский был передан Москве в рамках произведенного 7 сентября обмена между Россией и Украиной в формате "35 на 35". Ранее суд в Киеве освободил его под личное обязательство после того, как журналист провел более года под стражей. На Украине его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.