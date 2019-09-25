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Рубрика: Власть

Захарова: Демократы выставили США на всемирное посмешище

Пытаясь организовать импичмент президента Дональда Трампа из-за его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, демократы выставили свою страну "на всемирное посмешище", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала в своем Facebook ситуацию, разворачивающуюся сейчас в Конгрессе США.

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"Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вчера решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Это такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым Домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси", - констатировала Захарова.

Напомним, что днем 25 сентября была опубликована полная стенограмма беседы президентов США и Украины, по итогам которой Демократическая партия США заявила о начале процедуры импичмента.

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